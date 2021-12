Emmanuel Macron : les réactions politiques à son interview sur TF1

La candidate RN à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, a réagi après l'intervention d'Emmanuel Macron mercredi sur TF1. "Moi, j'ai trouvé en revanche cette phrase : "J'ai appris à mieux aimer les Français", terrible. Terrible, parce qu'on n'apprend pas à aimer les Français, on les aime. Et quand on est président de la République, être obligé d'apprendre à aimer les Français, ça veut tout dire", affirme-t-elle. De son côté, Yannick Jadot, candidat EELV à l'élection présidentielle, a également réagi. "Ça a été deux heures d'autosatisfaction, d'émotion, de séduction, largement surjouées. Mais le plus grave, c'est que le président de la République n'a jamais parlé d'environnement, n'a jamais parlé de climat, n'a jamais parlé de vivants. Au moins dans cette émission, il a reconnu que l'écologie, ça n'a été ni l'élément de son bilan, ni une perspective de son programme", a-t-il déclaré.