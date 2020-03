Emmanuel Macron : "Nous sommes en guerre"

Ça y est, la guerre au coronavirus est déclarée. Depuis ce mardi à midi, l'Hexagone est officiellement en confinement général. Face au nombre de contaminations qui ne cesse de croître, chacun doit impérativement rester chez lui. La veille, Emmanuel Macron a d'ailleurs fait appel à une mobilisation générale pour faire face à cet "ennemi invisible et insaisissable qui progresse".