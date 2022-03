Emmanuel Macron, officiellement candidat

Premier tractage pour des militants macronistes ce vendredi matin avec un candidat enfin déclaré, la fin d'un faux long suspens. Pour ses soutiens, c'est une clarification attendue. Ils sont plus que jamais motivés même s'il n'est pas toujours facile de convaincre. Certains échanges, par exemple, sont parfois plus musclés que d'autres. La campagne s'annonce éclair, 37 jours. Alors, certains ministres sont mobilisés comme Marlène Schiappa ce matin. Emmanuel Macron aura en effet attendu le dernier moment pour se lancer, à 24 heures de la date limite fixée par le Conseil constitutionnel. Une candidature annoncée dans une lettre aux Français publiée dans la presse quotidienne régionale. Un long message dans lequel il fait son mea-culpa et esquisse ses priorités. L'éducation et l'école en seront une, la réforme des retraites également. Emmanuel Macron écrit aussi qu'en raison du contexte de la guerre en Ukraine, il ne pourra pas mener campagne comme il l'aurait souhaité. Au programme ces prochains jours : un premier déplacement lundi et un meeting en fin de semaine. Mais tout l'agenda peut changer au dernier moment. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Tassin