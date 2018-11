Emmanuel Macron promet une défiscalisation de l'aide au transport pour tout le territoire

Depuis 2016, la défiscalisation de l'aide au transport permet à des milliers de salariés de couvrir leur charge de déplacement. S'élevant à 20 euros par mois, elle est destinée à ceux qui vivent à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail et qui ne peuvent se passer de leur véhicule pour s'y rendre. Si jusqu'ici, cet avantage n'était réservé qu'aux habitants de la région des Hauts-de-France, Emmanuel Macron a promis de l'étendre à tout le territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.