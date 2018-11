Emmanuel Macron propose une fiscalité en fonction des prix du pétrole

"La fiscalité sur les carburants va s'adapter aux fluctuations des prix". Cette mesure énoncée par Emmanuel Macron a particulièrement retenu l'attention dans le discours qu'il a tenu ce 27 novembre 2018 depuis l'Elysée. Ainsi, si les cours du baril augmentent, les taxes seront plus faibles. Cette mesure devra être intégrée dès le budget 2019. Quid des annonces concernant la transition écologique ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.