Emmanuel Macron reçoit quelques personnalités à l'Élysée

A l'occasion des deux ans de l'Accord de Paris sur le Climat, la France a organisé ce mardi 12 décembre 2017 le "One Planet Summit". Emmanuel Macron reçoit de nombreuses personnalités à l'Élysée pour discuter de ce sujet. Plusieurs entrepreneurs et une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont au rendez-vous. Cependant, certains invités n'ont pas répondu présent, à l'exemple de Donald Trump.