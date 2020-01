Emmanuel Macron rend hommage aux victimes de la Shoah

Il y a 75 ans de cela, le camp de concentration d'Auschwitz (Pologne) a été libéré. Plus d'un million de personnes, dont majoritairement des Juifs, y ont été assassinées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce lundi, Emmanuel Macron a inauguré, au Mémorial de la Shoah à Paris, l'imposant monument de pierre où les noms et dates de naissance de plus de 75 500 Juifs sont gravés. "Nous sommes là, là pour nous souvenir et conjurer l'histoire", a-t-il écrit dans le livre d'or du Mémorial. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.