Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'antisémitisme

"Chaque fois qu'un Français, parce qu'il est Juif, est insulté, menacé ou pire blessé ou tué, c'est la République toute entière qui l'est. Et il n'appartient pas aux Juifs dans la République de se défendre mais à la République de les défendre", a proclamé Emmanuel Macron face à la montée de l'antisémitisme, ce 19 février 2019. Dans l'après-midi, le chef de l'Etat se rendra à Quatzenheim, en Alsace, où un cimetière juif a été profané.