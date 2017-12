Emmanuel Macron s'est rendu à Saint-Denis pour la Journée mondiale de lutte contre le sida

A l'occasion de la Journée mondiale du sida, accompagné de son épouse, Emmanuel macron, tout juste revenu du continent africain, a rendu visite à un centre hospitalier, celui de Delafontaine. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation et un clip ont été mis en place pour mobiliser l'opinion publique et contrer la haine de la stigmatisation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.