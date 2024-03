Emmanuel Macron : si la Russie gagnait, "La vie des Français changerait"

Les Français en ont-ils conscience ? Le redoutent-ils, alors que l’Hexagone subit déjà des cyberattaques de la Russie, et une forte inflation ? "Sur le plan énergétique, sur le plan du coût de la vie et des coûts de la sécurité, on va dépenser plus" ; "On a quand même un risque aux portes de chez nous. Il faut montrer à Poutine qu’il y a du répondant en face de lui", ont répondu certains. Des armes, nous en avons déjà livré à l’Ukraine, dont 30 canons Caesar, 38 chars AMX-10 RC, plus de 1 000 lance-roquettes anti-char et des millions de munitions. Quant à l’envoi de troupes au sol, Emmanuel Macron ne le souhaite pas. Ce qui n’exclut pas des interventions ciblées et discrètes. Il y a quelques minutes, ce vendredi, Emmanuel Macron est arrivé à Berlin. Avec le chancelier Olaf Scholz, ils doivent s’accorder sur des solutions européennes pour renforcer le soutien à l’armée ukrainienne. Selon le président français, quand la Russie tire dix obus actuellement, l’Ukraine ne peut en tirer qu’un seul en réponse. TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. Chevreton, W. Wullemin