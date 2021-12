Emmanuel Macron sur TF1 : l’analyse d’Adrien Gindre

Durant son interview spéciale sur TF1, Emmanuel Macron a parlé de vaccination. Il affirme que nous allons vers des rappels réguliers. Sur un niveau politique, le président de la République a poursuivi sa mue en candidat. D'ailleurs, quand on lui demande s'il se projette au-delà d'avril, il répond d'évidence. Il en a aussi profité pour faire une forme de mea-culpa, par exemple : "ai-je fait des erreurs ? Oui beaucoup". C'est une manière de faire son auto-critique en espérant que cela coupera l'herbe sous le pied de ses adversaires. A cet effet, Marine Le Pen et Yannick Jadot n'ont pas manqué de donner leur point de vue sur le sujet. A noter qu'Emmanuel Macron a essayé de se positionner par rapport à ses adversaires. Il a réagi avec des piques, notamment à ceux qui, peut-être, le menacent le plus. C'est le cas d'Eric Zemmour sur l'immigration ou encore Valérie Pécresse sur les fonctionnaires. Il a aussi fait des clins d'œil aux candidats de gauche malgré tout, en insistant qu'il n'avait pas les valeurs d'un président des riches. A. GINDRE