Emmaüs redonne vie au château de Ginestous à Toulouse

Derrière les échafaudages se trouve une belle façade de briques roses, symbole des demeures toulousaines. Il y a deux ans, l'association Emmaüs Toulouse a racheté le château de Ginestous pour le restaurer et en faire un nouveau local. À l'intérieur comme à l'extérieur, la structure est en très mauvais état que le chantier réserve de nombreux imprévus. Comme les coûts augmentent, l'association manque de moyens et cherche de l'aide auprès de la Fondation du patrimoine. Celle-ci lui a accordé 300 000 euros, comme un cadeau inespéré. La fondation distribue chaque année cinq dotations spéciales comme celle-ci pour aider les projets qui ont un effet direct sur la vie quotidienne. Grâce à cet argent, le château se transformera en résidence sociale. L'association pour héberger une trentaine de compagnons dans le besoin. Le parc classé sera, lui aussi, utilisé pour accueillir des événements et la boutique Emmaüs. L'ouverture est prévue en 2022.