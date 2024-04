Emmaüs : un modèle menacé par le commerce en ligne

Depuis près de 70 ans, le succès de cette communauté Emmaüs de Marseille (Bouches-du-Rhône) ne se dément pas. Il y a beaucoup de monde dès l’ouverture, car ici, les bonnes affaires sont partout. Pourtant, sur Internet, la bataille fait rage. Une multitude de plateformes propose des produits à prix cassés, difficile pour le site d’Emmaüs de lutter. "Label Emmaüs dénonce aujourd’hui l’absence totale de réglementation du marché et en particulier dans le e-commerce, avec des pratiques extrêmement abusives", dit Maud Sarda, directrice du site Label Emmaüs. Jeff Bezos et L’abbé Pierre se retrouvent donc en concurrence. En un an, le e-shop militant d’Emmaüs a vu ses ventes baisser de 20%. Mais en magasin, l’association a toujours ses inconditionnels. Les achats sont destinés avant tout à aider les personnes en difficulté. "N’oublions pas qu’on est là pour héberger des personnes qui sont à la rue, qui trouvent une dignité en restant à Emmaüs, qui trouvent une activité", rappelle Kamel Fassatoui, responsable de la communauté Emmaüs à Marseille. Grâce aux dons des Français, l'enseigne espère continuer son œuvre initiée par l’abbé Pierre en 1954. TF1 | Reportage S. Boujamaa, H. P. Amar