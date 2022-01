"Emmerder" les non-vaccinés : la phrase d’Emmanuel Macron fait réagir les Français

"Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder", la phrase choc du président de la République dans un quotidien national. Une formule qui fait réagir ce mercredi matin devant le centre de vaccination de Nantes. Une mère de famille est venue faire vacciner ses enfants et approuve les propos du chef de l'État. Pour d'autres en revanche, il faut relativiser les mots présidentiels. Selon eux, cela ne sert à rien de s'attaquer à un groupe de personnes. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. C'est à eux de voir s'ils veulent prendre le risque et faire courir un risque à leur famille et à leurs proches. Ce mercredi matin, nous n'avons croisé que des personnes vaccinées. Devant une pharmacie, il y a une longue file d'attente pour se faire dépister. Au-delà de l'intention d'Emmanuel Macron, c'est la forme qui choque certains Français. Pour certains, on peut être ferme tout en étant correct. Pour beaucoup, la pression est déjà forte sur les gens vaccinés. Inutile d'ajouter avec de petites phrases. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec