Emotion à Pornic après le décès accidentel d’un pompier

C'est une zone où les pompiers viennent s'entraîner régulièrement. Yohan a l'habitude de les voir traverser son camping pour accéder à la mer, mais mardi après-midi, il est alerté d'un accident. "On est descendus et on a vu qu'il y avait un pompier avec des civils. Ils étaient dans l'eau en train d'aider quelqu'un, mais on ne savait pas qui", raconte-t-il. Peu de gens savent alors que c'est un sapeur-pompier volontaire qui est tombé à l'eau lors d'un exercice. Très vite, les secours arrivent et s'organisent. Au total, 66 sapeurs-pompiers sont mobilisés, mais la mer est agitée et les manœuvres sont difficiles. Le corps est retrouvé en début de soirée. Les pompiers pleurent la perte d'un homme engagé. A Pornic, le drapeau de la ville est en berne. Les habitants ont appris la nouvelle ce mercredi matin avec émotion. "C'est émouvant, c'est triste", "Je pense fort aux pompiers, à sa famille, à ses enfants s'il en a", "Je me dis que c'est un père de famille, un mari, peut-être un grand-père puisqu'il avait une soixantaine d'année, je trouve ça très triste", confient certains d'entre eux.