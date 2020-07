Émotion à Tarbes après la mort au Mali d’un soldat du régiment de la ville

Soldat du 1er régiment de hussards parachutistes basé à Tarbes, Tojohasina Razafintsalama était arrivé au Mali il y a seulement une semaine. Il est décédé jeudi dans l'explosion d'un véhicule-suicide. Un drame qui a également blessé deux autres militaires et qui suscite de vives émotions dans cette commune abritant près de 1 900 soldats. Une cérémonie devrait être organisée en l'honneur de Tojohasina Razafintsalama dans les jours à venir.