Émotion à Wintzenheim après l'incendie

La ville de Wintzenheim (Haut-Rhin) réveillée à l'aube, alertée par l'incendie et le ballet de voitures de pompiers. Plus tard dans la matinée de ce mercredi, la nouvelle se répand dans le centre-ville, situé à quelques kilomètres du gîte. On compte plusieurs victimes. "C'est un peu choquant qu'il ait des décès. J'ai grandi dans la vallée là-bas, à Munster. Donc, je connais très bien le site de la Forge" ; "Ce gîte a pris feu très tôt ce matin, avec des personnes handicapées dans le bâtiment", confient des habitants. Les habitants, choqués, essaient de comprendre comment un tel drame a pu arriver. "On voyait qu'il y avait des entreprises qui bougeaient, qui allaient intervenir sur le site" ; "J'imagine le drame que ça a dû être ce matin. C'est sûr que c'est catastrophique", lancent certains. Deux associations ont été installées dans le gîte, spécialisé dans l'accueil des personnes en situation de handicap. TF1 | Reportage C. Abel, E. Vinzent, L. Claudepierre