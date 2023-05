Émotion après la mort de trois jeunes policiers

Ils arrivent, les bras chargés de fleurs. Policiers et habitants de Roubaix continuent, 24 heures après l’accident, de rendre hommage aux trois gardiens de la paix décédés. Zina a choisi deux roses blanches. "J’ai appris que deux d’entre eux étaient parents. Ça me touche parce que je suis aussi mère de famille", confie-t-elle. Dans le quartier, l’émotion reste vive, et des questions sans réponses vis-à-vis du conducteur à l’origine du choc. De la tristesse aussi jusque dans le centre-ville. Jérôme tient ce pub depuis quinze ans. Il croise parfois les policiers au comptoir. Manon, Paul et Steven, âgés de 24 et 25 ans, ont été tués dimanche matin. Ils ont été victimes d’un accident de la route alors qu’ils conduisaient une jeune femme à l’hôpital. Une voiture serait arrivée à contresens et les aurait percutés. Ce matin, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est rendu au commissariat de Roubaix pour témoigner de son soutien et rencontrer les agents de la brigade à laquelle appartenait les trois agents. Une cagnotte en ligne destinée aux familles a déjà récolté plus de 40 000 euros. TF1 | Reportage M. Debut, Z. Ajili, T. Chartier