Émotion et suspense, quelle finale !

C'était une première mi-temps en forme de calvaire, de longues minutes sans aucune occasion et des Bleus à la dérive. Mais les supporters, eux, veulent encore y croire. Et soudain, à la 80ème minute, un premier, puis un deuxième but de Mbappé. La France égalise ! De La Réunion à Toulon, au Grand-Bornand, en passant par Marseille, une onde d'espoir traverse l'Hexagone. Des hauts et de nouveau des bas. Messi signe un troisième but et met à nouveau les nerfs des supporters français à rude épreuve. Et le cœur n'en finit pas de s'emballer. Mbappé égalise, trois partout. Jusqu'au bout du suspense, les tirs au but, un supplice, achèvent d'épuiser les supporters. Deux penaltys français manqués sèment l'issue du match. Les Français sont épuisés et déçus, mais bons joueurs. "On a cru qu'on allait perdre. Finalement, on a cru qu'on allait gagner, mais on a perdu. Tant pis, ce n'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois", affirme un supporter. Merci aux Bleus pour ce match aussi éprouvant qu'exaltant, tout simplement inoubliable. TF1 | Reportage M. Croccel, Q. Nguyen-Long