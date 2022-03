Émotions toujours vive à La Louvière, en Belgique

Ce lundi matin, des fleurs, des mots et des peluches ont été déposés pour rendre hommage aux victimes et aux blessés. Beaucoup sont encore choqués. Le drame a eu lieu ce dimanche, dans cette rue. À cinq heures du matin, une voiture qui roulait à toute vitesse a renversé des habitants venus fêter le carnaval. Aymeric connaissait l'une des victimes, il a perdu un ami proche. Le carnaval devait se terminer ce mardi. Trois jours de fête transformés en jours de deuil. Cette commerçante retire les décorations du carnaval, car la tristesse est trop forte. Les familles cherchent aujourd'hui des réponses. Quelles sont les circonstances exactes de cette tragédie ? Les analyses sont en cours, notamment pour déterminer s'il y a eu consommation de drogue. "J'espère que justice sera faite, comme elle doit être faite. Une pensée pour tous ces gens et leurs familles", lance un habitant. Les deux suspects seront entendus par un juge d'instruction dans la soirée de ce lundi. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier