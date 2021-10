Emploi : de nombreux postes à pourvoir sur l’île d'Yeu

Quand Jonathan Padilla part au travail, le décor est toujours le même : des routes sinueuses qui longent le bord de mer. "Ça change avec les saisons, les lumières ne sont jamais les mêmes, et je ne partirai pour rien au monde de l'île d'Yeu", confie-t-il. Jonathan est paysagiste et dirige sa petite entreprise qui connaît un vrai succès. Pourtant, il est le seul employé. Il pourrait embaucher au moins deux personnes mais il n'en trouve pas, au grand dam de ses clients. Il est donc obligé de refuser des chantiers. Des entreprises qui refusent des clients et désespèrent d'embaucher, c'est le quotidien à l'île d'Yeu (Vendée). Dans la petite agence pour l'emploi de la mairie, Karen Turbé ne sait plus quoi répondre aux recruteurs. Bâtiment, service à la personne, commerce... tous les secteurs sont concernés. Difficile de faire venir des candidats sur l'île. La vie à 17 km du continent peut effrayer. Pour attirer des travailleurs, la mairie compte mettre en place de nouveaux programmes immobiliers car le prix du logement est un des principaux freins à l'installation sur l'île.