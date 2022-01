Emploi : des secteurs ont du mal à recruter

Dans l'Hexagone, le secteur des services à la personne peine à trouver des salariés. Il y a aussi la restauration qui a du mal à recruter. Beaucoup de patrons cherchent notamment des cuisiniers et des serveurs. Enfin, le troisième secteur qui cherche du monde, c'est la logistique. Cela concerne surtout les magasiniers, les préparateurs de commandes, et même des chauffeurs routiers. Comment on explique ces problèmes de recrutement dans le pays ? Si on fait le palmarès des freins à l'embauche, on retrouve en première position les conditions de travail. Sur ce point, les futures recrues sont de plus en plus exigeantes. Le salaire, quant à lui, est la deuxième raison qui pousse certains à refuser les offres d'emploi. Et la troisième raison, c'est que beaucoup ne veulent plus déménager pour se rapprocher d'un éventuel travail. Ils sont moins mobiles. Comment convaincre les futures recrues ? Certains patrons commencent déjà à faire des efforts. Un garagiste sur deux a décidé d'offrir de meilleurs salaires pour tenter de trouver des techniciens. Et dans la restauration, certains patrons proposent désormais de meilleures conditions de travail. TF1 | Duplex A. de PRECIGOUT