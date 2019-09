Emploi : l'apprentissage progresse fortement

Pendant que le taux de chômage baisse, l'apprentissage progresse. Ce dernier a connu une hausse de 3% en un an, voire de 51% pour les plus de 25 ans. La reconversion professionnelle en est l'une des causes. À Nantes, de la médecine à la boucherie, ou encore du babysitting à la coiffure, ils sont de plus en plus nombreux à s'y lancer. La plupart d'entre eux sont convaincus d'avoir enfin trouvé leur voie dans l'artisanat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.