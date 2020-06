Emploi : les sous-traitants aéronautiques inquiets pour la reprise

En Haute-Garonne, une société spécialisée dans la maintenance d'avions a été presque totalement paralysée durant la crise du coronavirus. Un tiers de ses salariés est encore en chômage partiel. Pour son patron, la prolongation de ce dispositif pour au moins un an est une bonne nouvelle. En Occitanie, 110 000 personnes travaillent dans la filière aéronautique et 40 000 emplois directs seraient menacés. Un fonds d'un milliard d'euros va être créé pour sauver les emplois dans ce secteur.