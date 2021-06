Emploi : plus d’offres que de demandes dans certaines régions

L'usine Aquaproduction-Kinedo est située au cœur du Pays de Retz. Elle ne connaît pas la crise. Ici, des milliers de parois de douche sont fabriqués chaque année. Et en 2020, de nombreux Français ont décidé de refaire leurs salles de bain. "Il y a beaucoup de demandes en ce moment. Indéniablement, les Français se recentrent sur leurs habitats et l'envie d'améliorer leur chez-eux", explique Philippe Pobeda, le directeur général des lieux. Le Pays de Retz recrute. Dans une agence d'intérim basé à Machecoul (Loire-Atlantique), les offres se multiplient depuis septembre. Plusieurs secteurs ont besoin de bras : le bâtiment, l'agroalimentaire et le vélo entre autres. Ce dynamisme bénéficie aux habitants et aux acteurs économiques de Machecoul. Leur territoire devient attractif. Certains viennent même s'y installer, comme Gabrielle Coupie, qui espère ouvrir sa boutique de produits locaux d'ici la fin du mois.