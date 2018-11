Emploi : des seniors contraints de continuer à travailler

L'Insee a publié des chiffres révélateurs sur le niveau de vie des personnes âgées. Certaines d'entre elles continuent de travailler la soixantaine passée. La quasi-totalité des seniors âgés de plus de 80 ans vit encore sous leur propre toit, faute de ressources pour vivre dans les établissements spécialisés. Des nonagénaires comme Jeanne ou Raymond vivent seuls, aidés par des auxiliaires de vie ou leurs familles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.