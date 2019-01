Emploi : une centaine d'offres d'apprentissage en Ille-et-Vilaine

Plusieurs secteurs d'activités sont concernés par le manque d'apprentis. L'apprentissage aurait une mauvaise image auprès des jeunes selon certains chefs d'entreprise. Le gouvernement cherche à rendre celui-ci plus attractif. Plusieurs mesures ont été mises en place, à savoir la revalorisation des salaires et la simplification des aides financières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.