Emplois saisonniers : les recrutements sont lancés

Si vous êtes étudiant en quête d'un job d'été, il est temps de manifester votre candidature. Bon nombre d'opportunités sont à saisir. Dans le Lot-et-Garonne, un parc d'attraction cherche à recruter 300 personnes pour la saison 2019. Rien qu'en Nouvelle-Aquitaine, principalement dans l'hôtellerie et la restauration, près de 120 000 offres d'emplois saisonniers cherchent preneurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.