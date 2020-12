En 1920, la France élisait sa première Miss

C'est en 1920 que se déroule la première élection Miss France. Un centenaire qui donne envie de se plonger dans quelques archives. La recette est presque toujours la même. De jolies jeunes femmes sont vêtues de tenues parfois légères mais aussi de belles robes. Il faut apprendre à marcher, à danser et garder le sourire notamment lors du passage en maillot de bain. Selon Geneviève de Fontenay, les vêtements ne sont pas importants mais ce sont le sourire, la manière de se présenter et de capter le public qui comptent. Le jury a été très sensible au charme d'une jeune cultivatrice du Calvados. Près de 99 reines de beauté françaises ont déjà été élues de toutes les régions et de toutes les professions. L'une d'entre elles a même été proclamée Miss Monde et deux autres Miss Univers. Le comité n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le 19 décembre, une nouvelle Miss France sera couronnée au Puy-du-Fou.