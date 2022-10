En Alsace, des champs de fleurs peintes

Des parterres de plante aux couleurs vives et plutôt surprenantes pour la saison. Ces callunas teintées, sortes de bruyères, sont cultivées en plein champ. La ferme "Maurer" à Dorlisheim en a fait sa grande spécialité. De septembre à fin octobre, en extérieur ou dans les serres, ces plantes occupent tout l'espace. Mais ne vous y trompez pas. Cette palette de couleur chatoyante n'a rien de naturel. La Calluna vulgaris, son doux nom scientifique, pousse naturellement verte. Elle est ensuite teintée artificiellement avec des machines. Elle est tout simplement mise en peinture. Chaque année, trois millions de plantes sont cultivées ici. Les callunas teintées sont ensuite exportées dans toute l'Europe. Dès l'automne, elles sont omniprésentes chez les fleuristes, sur les tombes pour la Toussaint ou pour les intérieurs. Elles tiendront facilement jusqu'aux fêtes de fin d'année. Des plantes résistantes, faciles d'entretien. Les plus créatifs pourront en profiter pour laisser libre cours à leur imagination pour des créations éphémères et colorées avant l'arrivée de l'hiver. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier