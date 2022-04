En Alsace, des vacances au soleil

C’est l’affluence des grands jours. Dans ce parc d’attractions dédié aux plus petits, les vacances se vivent en famille. Pour voir les cigognes, on vient d’un peu partout. L’essentiel, c’est de se changer les idées et de profiter d’une météo clémente. Certains viennent de Belgique. Leurs vacances s’achèvent après avoir passé quelques jours en Alsace, avec un programme des plus traditionnels. Parmi les visiteurs, on compte beaucoup de grands-parents. Leurs petits-enfants sont en vacances. C’est là que leur mission débute. Au fil des années, les activités se sont multipliées. Ici, on a besoin de tous les publics : les locaux, bien sûr, et en période de vacances, on vient de tout le pays. Cigoland vient de rouvrir ses portes. Le Covid semble oublié. La saison peut donc démarrer et les visiteurs sont impatients de tourner la page. Avec 23 °C attendus dans l’après-midi, il fait plus chaud qu’à Nice. Les cigognes vont pouvoir profiter des courants ascendants. Les touristes, une fois n’est pas coutume, chercheront plutôt l’ombre. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, É. Schings