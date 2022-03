En Alsace, la colline des amandiers en fleurs

Du blanc au rose plus prononcé… de douces nuances printanières à contempler les yeux grands ouverts. Pour le promeneur, c’est avec l’impression de découvrir un jardin d’Éden éphémère où tous les sens sont en éveil. Chaque année, le spectacle attire les curieux : la colline des amandiers à un passage entre grisaille et couleurs printanières. À 85 ans, Jean-Jacques Mauler en est le gardien fidèle. Il en a planté un certain nombre et perpétue ainsi l’histoire familiale. Des fleurs aux couleurs changeantes. Selon la légende, Charlemagne, de passage sur la colline, aurait goûté une amande et en aurait jeté au sol, donnant ainsi naissance à la colline des amandiers. Aujourd’hui, Jean-Jacques en est le digne successeur. Chaque année, il réalise de nouvelles boutures. Mais la colline des amandiers, ou Mandelberg, en alsacien, est surtout réputé pour son grand cru et son microclimat. Les vignerons ne s’y sont pas trompés. Et sur la colline aux 50 amandiers, les rencontres se terminent forcément un verre de vin blanc à la main, accompagné de quelques amandes. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier