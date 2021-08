En Alsace, la météo plombe les barbecues et les ventes des bouchers

Un barbecue abandonné et encore un peu humide. C'est le symbole d'un été alsacien bien mort. Entre deux averses, salades et grillades se sont largement fait désirer. En Alsace, il est tombé 261 millimètres de pluie en cumulé en juin et juillet, un record. Conséquence inattendue chez le boucher : les plats d'hiver ont été ajoutés in extremis au menu. "On a vendu des pot-au-feu en plein mois d'août. C'est plutôt rare en plein été", confie Jacques Riedinger. Avec 20% de vente en moins par rapport à l'été dernier, saucisses à griller et viandes pour le barbecue sont donc dans l'attente de jours meilleurs. La production a dû s'adapter aux caprices du ciel. Il reste les aficionados. Pour eux, aucun problème mais des solutions. La grisaille n'empêche pas de réussir ses grillades. "Ça ne nous a pas empêchés d'en faire parce qu'on aime ça", lance une cliente. Mais pour une majorité d'amateurs, avec de la pluie à nouveau prévue d'ici la fin de semaine, saucisses et brochettes devront attendre un éventuel été indien.