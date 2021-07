En Alsace, la météo pluvieuse inquiète les agriculteurs

Des champs détrempés et un maraîcher, botte aux pieds et pataugeant entre des récoltes noyées, illustrent la situation agricole à Colmar (Haut-Rhin). Les salades sont irrécupérables. Avec un mois de juin exceptionnel en termes de pluie et des records de précipitations quotidiennement battus, Pascal Salva a dû guetter les rares accalmies pour planter ses légumes entre les gouttes. C'est le même constat dans le vignoble alsacien. Une trop forte humidité a favorisé l'apparition fulgurante du mildiou. Le champignon avait disparu depuis plusieurs décennies. Il faut traiter régulièrement pour endiguer sa propagation avec une plante spécifique : la prêle. Sur ses parcelles, Michel Martischang constate l'étendue des dégâts : le mildiou a rongé 80% de ses vignes. Les sols sont gorgés d'eau et n'arrivent plus à absorber toutes les pluies tombées ces dernières semaines. La situation ne devrait pas s'améliorer. Des cumuls approchant les 100 mm de pluie sont attendus. Les escargots s'en réjouissent, les autres espèrent une accalmie.