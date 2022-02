En Alsace, les cigognes sont déjà là

Sur fond bleu azur, leurs robes si familières se laisse à nouveau admirer. À Obernai (Bas-Rhin), ce couple de cigognes est arrivé au début du mois et semble avoir un peu d’avance sur le printemps. Les Alsaciens ne s'en plaindront pas. En effet, les premières cigognes sont arrivées fin janvier en Alsace. Des hivers moins rigoureux influent sur leur migration. Désormais, les oiseaux s’arrêtent en Espagne ou dans le sud de la l'Hexagone, et reviennent plus vite. À peine posées, elles font le plein de calories. "La disponibilité en nourriture qui va influer sur la présence d’un oiseau", confie Cathy Zell de la Ligue pour la protection des oiseaux. À Muttersholtz, une trentaine de nids sont sur les toits. Tous, ne sont pas encore occupés, mais d’ici peu les couples seront reformés. Les maisons à colombage des cigognes restent les symboles éternels de la région. Ces premières cigognes laissent peut-être espéré des beaux jours un peu en avance. Finalement, le printemps n’a jamais été aussi proche. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings