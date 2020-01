En Aquitaine, toujours des difficultés sur les lignes TER

La reprise est douloureuse ce 6 janvier 2020 à la gare de Libourne et Bordeaux. Des TER sont supprimés et il n'y a aucun bus de substitution. Si certains usagers de la SNCF ont repris leur voiture pour aller travailler, d'autres se sont tournés vers le covoiturage. La compagnie ferroviaire avait pourtant annoncé une amélioration du trafic avec un TER sur deux en Nouvelle-Aquitaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du lundi 6 janvier 2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 06/01/2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.