En Ardèche, on se rafraîchit au bord de l’eau

Ce n’est pas encore l’été caniculaire, mais la chaleur fait crépiter les vieilles pierres de Vogüé (Ardèche). Malgré une eau à 17 °C, Claudine n’a pas résisté à l’appel de la rivière. Pour les petits Ardéchois aussi, pas question de rester enfermés aujourd’hui. Ce mercredi offre déjà un avant-goût des vacances. Marie-Hélène et Yvette sont venues les premières, dès le matin, pour profiter du chant des grenouilles. Originaire des Deux-Sèvres, un autre couple de touristes a réservé une promenade de quatorze kilomètres en canoë-kayak. Un bain de fraîcheur loin de l'affluence estivale, dans des conditions météo inespérées pour un mois de mai. "On a tous les ingrédients pour passer un bon séjour et fuir ce petit épisode de canicule qui recouvre la France", affirme l’un d’eux. Pour Gilles Garros, loueur de canoës, c’est un début de saison prometteur. Une répétition générale avant le grand week-end de l’Ascension. "Pour ce week-end, j’ai une bonne vingtaine de bateaux déjà de réservés. Ça me permet d’attaquer la saison dans de bonnes conditions financières mais aussi morales", confie-t-il. En Ardèche, Météo France annonce un temps radieux pour les quinze prochains jours. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys