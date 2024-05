En attendant la flamme, Marseille se prépare

Les Jeux olympiques embrasent le ciel de Marseille. Une danse de 800 drones pour célébrer celle que tout le monde attend : la flamme olympique. Treize mille spectateurs, et déjà, la fête. Encore un peu de patience, la flamme et le Belem n’arriveront que dans onze jours sur le Vieux-Port. Environ 150 000 personnes attendues. Autour, un dispositif de sécurité hors norme dévoilé vendredi par le ministre de l’Intérieur. Six mille membres des forces de l’ordre… c’est plus que pour la venue du pape, l’année dernière. Le lendemain, la flamme entamera son parcours. Beaucoup espéraient Zidane, mais le premier relayeur sera le nageur Florent Manaudou, Marseillais d’adoption, quatre fois médaillé aux JO. Bonne Mère, Marina olympique, hôtel de ville, pour terminer sa course au stade Vélodrome. "Ici bat le cœur de Marseille. Donc c’est symbolique, ça prend tout son sens", affirme un Marseillais. Un concert y sera organisé. L’histoire retiendra que les Jeux olympiques de Paris commenceront à Marseille. TF1 | Reportage S. Prez, P. Fontalba