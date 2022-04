En Auvergne, la montagne retrouve ses couleurs d’hiver

En Auvergne, ce ne sont pas dix à 20 cm de neige tombés en avril qui vont effrayer les Auvergnats. A Saint-Ours, la neige a beau rendre difficile la circulation, les habitants s'adaptent. "On n'a rien décalé. On fonctionne normalement malgré l'état des routes, malgré le temps. Ça fait partie du jeu. On est à la montagne et on y est bien", confie Patrick Gallet, livreur. Les livraisons sont certes en retard mais rien ne saurait entraver l'approvisionnement en fromage. Ici, les chutes de neige tardives sont presque devenues habituelles. "L'année dernière, on en a eu aussi un peu fin mars. L'année du confinement on s'est fait avoir puisqu'un jour on avait presque 25 degrés et le lendemain on avait à peu près cette neige ", lance une habitante. Cette bouchère fraîchement arrivée de Lorraine est d'ailleurs étonnée de voir autant de clients braver la neige. Même à l'idée d'emprunter les routes de montagne, ces chauffeurs routiers bien équipés sont sereins. "C'est la neige du coucou ça", lance l'un d'eux. Cette neige du coucou est censée être la dernière de la saison. Dans le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Loire, la neige va continuer de tomber cet après-midi. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes