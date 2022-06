En avant-première dans la grotte Cosquer à Marseille

C'est une plongée exceptionnelle, sans palmes et sans bouteille, d'une grotte préhistorique que ces deux hommes connaissent mieux que personne. Dans les yeux d'Henri Cosquer, le plongeur qui a découvert la grotte en 1985 et dans ceux de Gilles Sourice, le caméraman qui en a remonté les premières images, l'émotion face à l'illusion. Un bond de 30 ans en arrière. À l'époque, les images exceptionnelles de ce "Lascaux sous-marin" ont fait le tour du monde. L'entrée se trouve à 37 mètres de profondeur. Il faut se glisser dans un boyau de plus de 120 mètres de long. Henri Cosquer pense d'abord découvrir par hasard un superbe jardin minéral. Mais sa lampe torche se posera finalement sur près de 500 peintures et gravures réalisées par nos ancêtres il y a 30 000 ans. Un trésor de l'humanité inaccessible pour le grand public. Comment alors le partager de plus près ? Après 37 ans de recherches scientifiques, de photographies et de modélisations 3D, voici enfin l'heure de la restitution. Un chantier colossal mené depuis quatre ans en atelier et depuis quelques mois dans le bâtiment de la Villa Méditerranée à Marseille. TF1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba, H.P Amar