En avril, ne te découvre pas d’un fil !

Les mouchoirs sont à nouveau sortis des poches. Des doudounes et des bonnets sont vissés sur la tête. Avec une météo pas vraiment de saison, les virus et les maladies hivernales semblent faire de la résistance. Il y a beaucoup d'enfants qui sont enrhumés. "On a cru vraiment que c'était un début de printemps, et là, on revit pire que l'hiver", lance une passante. Les enfants sont en première ligne face aux grippes et aux rhinopharyngites. Avec une telle baisse de température, le masque est un peu trop vite abandonné. Ce sont des conditions idéales pour le retour des virus hivernaux. Un médecin constate, lui aussi, une augmentation du nombre de malades. "On a une assez nette recrudescence des symptômes ORL au sens large. Les Covid qui sont encore bien présents, voire même à un niveau assez élevé", témoigne le Dr Paul Emmanuel Biehler. Face au retour des nez qui coulent, certains ont retrouvé leurs habitudes alimentaires hivernales. Les agrumes et les vitamines sont présents à tous les repas, ou presque. Avec des virus toujours bien présents et des températures en baisse, certains gestes restent d'actualité. C'est un moyen efficace de laisser mouchoirs et sirops à distance. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre