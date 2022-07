En balade avec les ânes

Les ânes seront nos guides pour la journée. Deux heures de randonnées nous attendent aux portes du parc national des Cévennes. L'ânesse nommée Augusta, une noire du Berry, nous aide à porter le matériel. Au fil de cette balade, nous serons accompagnés par des vacanciers originaires de la région toulousaine. Le cavalier du jour, c'est Johann, onze ans, le seul à faire le poids réglementaire, car il fait moins de 40 kilos. Dès la première montée, on fait face aux premières difficultés, les ânes ne veulent plus avancer. Le paysage change au fil des pas et donne des impressions d'ailleurs. Et dans ces paysages presque désertiques se cachent des petits trésors. Les yeux fixés sur le sol, Yann et Jeanne se lancent à la recherche de quelques souvenirs. "Des fois, on peut apercevoir des espèces de fossiles", affirme Jeanne. La randonnée se termine par un passage dans un hameau et sa chapelle fantôme. Une dernière et nous franchissons tous ensemble la ligne d'arrivée. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier