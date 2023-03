En balade dans nos ruelles les plus authentiques

Accueillant et chaleureux comme ses habitants, le quartier de l'Estaque, au Nord de la cité phocéenne, s'affiche fièrement comme l'un des 111 villages de Marseille. Jean-Marie Arnaud Sanchez est intarissable sur l'histoire de son quartier. Créé au XIIe siècle, le petit port de pêcheurs a vite grandi à la fin du XIXe, avec l'ouverture de nombreuses usines. "Avant, c'était un endroit très ouvrier. On est très industriel", explique-t-il. L'esprit de franche camaraderie perdure toujours aujourd'hui. Sur le port, des passionnés du patrimoine nautique estaquéen avant même d'être Marseillais. Pour maintenir à flot les vieilles embarcations, des membres de la société nautique les restaurent. Ce paradis est également immortalisé par les plus grands peintres. Christian Frassi, lui, s'en inspire chaque jour en représentant son quartier. Les couleurs, les lumières d'un quartier pittoresque... toute une histoire à sauvegarder. Ce quartier a aussi ses petites douceurs, comme les chichis de l'Estaque. Et on vient de loin pour ses énormes beignets. De quoi parfaire la visite d'un des quartiers les plus emblématiques de Marseille. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo