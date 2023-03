En balade dans nos ruelles les plus authentiques

La cité est comme figée dans l’hiver. Un village de granit fait de traditions et d’histoires, qui vit au ralenti dans l’attente de la saison touristique. L’occasion idéale pour rencontrer les habitants de Rochefort-en-Terre. Ils ne sont que 650. Lise et Marc Sparza sont arrivés ici il y a quinze ans. Ils ont monté leur atelier de sculpture et de ferronnerie. Le charme d’un village né au XIIe siècle autour de son château, une atmosphère propice aux artistes. Le long d’une même rue, il y a toute une palette de personnalités. On tombe même parfois sur une figure locale connue. Sur la place principale, Denis Danilo, le buraliste, partage sa passion pour les chansons populaires. Il en profite ensuite pour nous expliquer ce que veut dire "faire un baiser à la volée", une expression qui, apparemment, ne date pas d’hier. Les habitants de Rochefort-en-Terre sont toujours prêts à passer un bon moment à table. Ce lundi, au menu, le kig ha farz avec le chef Laurent Le Meitour. Des villageois amoureux de leur cité et de ses traditions, avec la chance d’habiter l’un des plus beaux villages du pays. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo