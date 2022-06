En barque sur l'estuaire de la Rance

Dans la maison d'Hélène, les avirons ne restent pas accrochés au mur très longtemps. Avec son petit-fils William, elle part en direction de l'estuaire pour une sortie sur l'eau. A 86 ans, elle retrouve son fidèle bateau en bois. C'est leur première sortie de l'été ensemble. Hélène n'a jamais quitté la vallée de la Rance ni son fleuve d'eau salée où elle adore pêcher. L'estuaire regorge de crustacés et de poissons d'eau salée. William et sa grand-mère sont attachés à ce lieu aux portes de Saint-Malo où cohabitent la campagne et la mer. Ils profitent de chaque jour. La synchronisation de leur geste révèle entre eux une complicité sublime. L'estuaire est un véritable terrain de jeu en bateau. Les gardiens de ce lieu sont aussi à terre. Claude redonne vie à tous les bateaux en bois qui traversent le fleuve. Il refait toutes les pièces du bateau à la main. Bien plus qu'un estuaire, la Rance abrite une vallée sauvage où les hommes y ont trouvé toute leur place, surtout celle de vivre au rythme de l'eau. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel