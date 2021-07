En bateau sur le Lot : croisière au fil de l'eau

Prendre le temps, se laisser porter au rythme de l'eau et découvrir les paysages sous un angle inédit. Tout droit venus de Limoges et de la Martinique, deux groupes d'amis ont choisi le bateau pour leurs retrouvailles. Une semaine de navigation sur le Lot qui commence par le choix essentiel des chambres. Leur séjour coûte 2 500 euros la semaine. Pour naviguer, pas besoin de permis. Une courte formation est obligatoire avant le départ. De vraies vacances paisibles jusqu'aux écluses. Entre l'Uzech et Saint-Cirq-Lapopie, ils devront en passer 17. Sur le Lot, il n'y a aucun éclusier, tout se fait par la force des biceps. Après avoir passé le pont Valentré, symbole de Cahors, un parcours de 130 kilomètres les attend sans jamais franchir les 10 km/h. Une vitesse de croisière pour profiter des berges sauvages. Quatre jours plus tard, les collines ont laissé place aux falaises calcaires et villages de pierre. Chaque jour, ils s'arrêtent pour visiter les sites touristiques. Saint-Cirq-Lapopie est l'étape incontournable. Sur son éperon rocheux, le village médiéval surplombe le Lot.