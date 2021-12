En Bretagne, le radar ne flashe pas, mais les PV pleuvent

C'est un trajet qu'elle parcourt tous les jours. Depuis un mois, la portion de route que prend Nolwenn est passée de 90 à 80 km/h. Ce radar à détection infrarouge a d'emblée été réglé. Il piège sans flash. Ce changement de vitesse n'a jamais été annoncé aux automobilistes et les contraventions tombent un mois plus tard. Nolwenn en est déjà à trois. Fabrice gère une société de taxis. Avec ses collègues, il passe 600 fois par mois sur cette route. "Quand vous recevez une amende, d'accord. Mais deux, trois, quatre, cinq,… Je ne vois pas licencier un chauffeur avant les fêtes parce qu'il n'a plus son permis", explique-t-il. Tous les matins pour les habitants, la relève du courrier est devenue une angoisse à cause de la peur de perdre son permis et par conséquent, son travail. La direction interdépartementale des routes de l'Ouest n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Elle justifie ce passage à 80 km/h pour des raisons de sécurité. Mais ce qui ne passe pas ici, ce sont les moyens utilisés. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec, L. Floch