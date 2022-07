En Californie, avec les pompiers contre les flammes

Le terrain est très accidenté et vous le voyez, les camions de pompiers ne peuvent pas intervenir directement. Ils sont donc à l'arrière. Ce que les pompiers ont décidé de faire ici, ce sont des tranchées. Ils ont rasé une grosse partie de la végétation pour faire en sorte que le feu n'ait plus de carburant. En clair, l'idée c'est de sacrifier une partie de la forêt pour en sauver une autre et que le feu épargne les habitations situées en contrebas. Un travail qui se fait au bulldozer ou à la force des bras sous 40 degrés. Grâce à cette méthode et à d'importants moyens aériens, des hélicoptères notamment, la progression du feu est désormais cinq fois moins rapide qu'au début. "Notre objectif : diriger le feu vers des zones non peuplées et ça, c'est bien pour les habitants. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'incendie va vers des lieux escarpés, sans chemin d'accès", explique Jon Heggie, chef du bataillon "Cal Fire". Au total, 7 300 hectares sont partis en fumée et 21 maisons ont été détruites sans faire de victime. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsard