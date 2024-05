En campagne : Arlette Laguiller toujours au combat

Elle a été de tous les combats. Cette année, Lutte Ouvrière lui rend hommage dans les allées de sa fête annuelle. Arlette Laguiller est un symbole pour les militants du Parti. Elle a été la première femme à se présenter à l'élection présidentielle. C'était en 1974. Aujourd'hui, à 84 ans, elle est encore candidate pour les élections européennes, ce qui suscite l'admiration de ceux qui la côtoient. "C'est une camarade ; une camarade de lutte, une camarade de combat, avec qui je discute en permanence. Quand on a envie, vous savez, de changer le monde, eh bien, je crois que cette envie-là, ces convictions-là, on la garde toujours", dit une des membres de son parti. Les idées qu'elle défend sont toujours les mêmes depuis les années 70. Les meetings de Lutte Ouvrière commencent toujours par sa célèbre phrase. Même si elle n'est plus très présente sur le terrain, Arlette Laguiller est toujours dans la lutte. Incarnation de la gauche révolutionnaire, trotskiste et communiste, elle détient encore les records, ayant obtenu 6% des suffrages exprimés lors de la présidentielle de 2007. TF1 | Reportage M. Guénégan, B. Sisco, M. Gatinaud