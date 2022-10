Un car en retard donne-t-il droit à un dédommagement ? Le 13H à vos côtés

Thierry a voyagé avec une compagnie de bus et celui-ci est tombé en panne. Il a dû attendre six heures avant d'être dépanné sans aucune prise en charge et assistance de la direction. La société refuse de rembourser le billet et la facture de taxi de Thierry. La compagnie invoque que le trajet a malgré tout été effectué. Selon le règlement 181 / 2011 de l'Union européenne, pour un déplacement en car de plus de 250 km, la notion de retard s'entend comme "la différence de temps entre l'heure à laquelle le car devait partir et l'heure de son départ réel". Cela veut dire que le retard s'apprécie au départ, mais non à l'arrivée. On a donc droit à une indemnisation ou un remboursement, uniquement si le car est parti avec du retard. Si comme dans le cas de Thierry, on est parti à l'heure et qu'il y a eu des problèmes sur la route, et qu'on est arrivé avec du retard, on a droit à rien. Quelles sont les obligations d'une compagnie de car ? T. Coiffier